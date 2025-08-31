Kaza, saat 05.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolunun Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Seydikemer'de alüminyum doğrama işi ile uğraşan Adem Yaman'ın kullandığı 48 JU 469 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 07 CAZ 419 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, evli ve 2 çocuk babası Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)