Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu Çin’de, Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret, enerji ve bölgesel meseleler ele alındı.

Pekin’de gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması ve ulaştırma projeleri masaya yatırıldı. Liderlerin, küresel güvenlik ve bölgesel istikrara dair görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında farklı ülke liderleriyle de temaslarda bulunması bekleniyor.