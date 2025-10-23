Olay, dün Bafra’nın Bakırpınar yolunda meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin yol boyunca sürüklendiğini görenler, duruma müdahale etmek istedi. Ancak sürücü kaçtı. Sürücünün köpeği, mahalledeki mezarlığın arkasına bıraktığı belirlendi. İhbar üzerine gelen Bafra Belediyesi ekipleri hayvanın öldüğünü tespit etti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurarak aracın sürücüsünün F.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliye ayrıca ‘Hayvana kötü muamele’ suçundan idari para cezası da uygulandı. (DHA)