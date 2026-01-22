Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), KPSS şartı olmaksızın kamuya bağlı iştirak şirketlerinde görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı eğitim seviyelerinden adayların başvurabileceği alımlar, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

ABB’nin yayımladığı ilanlara göre alım yapılacak pozisyonlar arasında sosyal hizmet uzmanı, büro personeli, eğitmen, mühendis, usta, oto elektrikçi ve oto boya ustası yer alıyor.

Başvurular ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına açık olacak. Kadrolara göre özel mesleki yeterlilik ve nitelik şartları aranabilecek.

Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla yapacak. Başvuru tarihleri ve pozisyonlara ilişkin ayrıntılar ilan metinlerinde belirtiliyor.