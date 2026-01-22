Kamer Genç’in vefatının ardından çok sayıda siyasi isim ve vatandaş anma mesajları paylaştı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Genç’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki uzun yıllara dayanan siyasi yaşamı, kamuoyunda bıraktığı iz ve kendine özgü samimi tavrı hatırlatıldı.

Kamer Genç Kimdir?

1940 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy’de dünyaya gelen Kamer Genç, dar gelirli bir ailenin çocuğuydu. Babası Ali Genç, yaz aylarında İstanbul Silahtarağa’da amelelik yaparak geçimini sağlıyordu. Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olan Genç, 1960 yılında Ankara’da Maliye Okulu’na yatılı olarak kabul edildi. Okulun bir süre tadilata girmesi nedeniyle eğitimine geçici olarak Tunceli Lisesi’nde devam etti, ardından yeniden Ankara’ya döndü. Bu dönemde ailesine destek olmak için babasıyla birlikte çalıştı; aynı yıllarda kardeşi Hıdır’ı kızamık hastalığı nedeniyle kaybetti.

1966 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden (bugünkü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezun olan Genç, eş zamanlı olarak Maliye Bakanlığı’nda staj yaptı ve Bingöl’e vergi kontrol memuru olarak atandı. Aynı yıl girdiği Danıştay sınavını kazanan tek aday oldu. Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulunan Genç, 1974–1976 yılları arasında Paris’te bulundu.

12 Eylül sonrasında Danıştay’daki görevinden ayrılan Kamer Genç, 1981 yılında Tunceli’den Danışma Meclisi Üyesi seçildi. Çok partili hayata dönüş sürecinde bağımsız milletvekili adaylığı veto edilen Genç, 1983–1987 yılları arasında mali müşavirlik yaptı. Daha sonra dört dönem milletvekili seçildi ve 1993–1999 yılları arasında TBMM Başkanvekilliği görevini üstlendi.

2015 yılında pankreas kanseri tedavisi gören Kamer Genç, 22 Ocak 2016’da 75 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti doğrultusunda cenazesi, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy’de Türk bayrağına sarılarak toprağa verildi.