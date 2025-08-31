CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Özel, çok sayıda belediye başkanı ve bürokrat hakkında yürütülen soruşturmaların demokrasiye, adalete ve ekonomiye ciddi zarar verdiğini vurguladı.

“Masumiyet karinesi ihlal ediliyor”

Önergesinde, tutuklama süreçlerinde masumiyet karinesinin göz ardı edildiğini, iddianamelerin hazırlanmadığını ve somut delil olmadan soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Özel, yargının tarafsızlığına gölge düşürüldüğünü dile getirdi.

7 ayrı soru yöneltti

Adalet Bakanı Tunç’a 7 ayrı soru yönelten Özgür Özel; avukatlar, belediye başkanları ve milletvekilleri hakkındaki farklı soruşturma süreçlerini örneklerle gündeme taşıdı. İktidara yakın isimlerle muhalifler arasında farklı muamele yapıldığını savunan Özel, bunun kamuoyunda ciddi rahatsızlık yarattığını belirtti.

“Türkiye bir hukuk devleti ise...”

Özel, “Türkiye bir hukuk devleti ise, amaç hukuku işletmekse aynı suçlamalara maruz kalan kişiler arasında neden farklı uygulamalar söz konusu olmaktadır?” diye sordu. Sorularının Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesi gereğince en geç 15 gün içinde yanıtlanmasını talep etti.

