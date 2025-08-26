Bu yıl 24 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin basın bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı.

Ulusal yarışmalara; “Ulusal Uzun Metraj” için 45 film, “Ulusal Kısa Metraj” için 233 film ve “Ulusal Belgesel” kategorisine ise 74 film başvurdu. Böylece toplam başvuru sayısı 352’ye ulaştı. Geçen yıl bu sayı 267 olarak kayıtlara geçmişti.

Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için bu yıl Türkiye’de ilk gösterim şartı getirildi. Türk sinemasına 9 milyon liralık destek sağlayacak olan festivalde, ulusal seçkiler 5 Eylül’de açıklanacak.

Öte yandan, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 12 Eylül’e kadar, Film Forum platformları için başvurular ise 22 Eylül’e kadar kabul edilecek.