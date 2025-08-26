Taciz iddialarıyla gündeme gelen Tayanç Ayaydın, ekranlara gelmesi planlanan “Ben Leman” dizisine zarar vermemek için projeden ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin başrollerinden Burçin Terzioğlu da sosyal medyada Ayaydın’ı takipten çıkararak “Taciz edilen kadınların yanındayım” mesajı verdi.

Tayanç Ayaydın, son dönemde gündeme gelen taciz iddialarıyla ilgili tartışmaların ardından “Ben Leman” dizisinden uzaklaşmayı düşündüğü belirtiliyor. Projeye zarar gelmemesi ve çalışma arkadaşlarının rahat bir ortamda çekim yapabilmesi adına aldığı bu kararın, yapım ekibi tarafından saygıyla karşılandığı öğrenildi. Dizinin başrol oyuncularından Burçin Terzioğlu, sosyal medya üzerinden Ayaydın’ı takipten çıkararak tacize karşı durduğunu ifade etti. Yapımcılar ise dizinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini açıkladı.