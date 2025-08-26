Muharrem İnce, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'Pye tepki göstererek, yabancı öğrencilerin sınavsız yerleştirildiğini, Türk öğrencilerin ise mağdur edildiğini savundu.
İnce, “Ey Öğrenci Seçme Yerleştirememe Merkezi, aklımıza gelen başımıza geldi! Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Afganistan’dan getirdiğiniz 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirdiğiniz için Türk çocuklarını yerleştiremediniz!” ifadelerini kullandı.
İnce, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:
“Herkese dost, Türk’e düşmansınız!”
Muhabir: Haber Merkezi