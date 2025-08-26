CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millet iradesine, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm siyasi tutsaklara sahip çıkıyoruz” denildi.

Partiden yapılan duyuruda, “Bu ülkede adaletsizliği bitirecek, halkın iktidarını yeniden kuracağız. Bakan evlatlarının dönemi kapanıyor, vatan evlatlarının dönemi başlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Miting, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda, Beyoğlu Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.