Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mücahit Birinci, hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mücahit Birinci’nin şüpheli sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa polis eşliğinde getirilmesini istedi. Ancak Birinci kendi isteğiyle savcılığa gitti. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Birinci için, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.“