Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi Eryaman Stadyumu’nda ağırlayacak. 31 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri taraftarların erişimine açıldı.

Maç bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: VIP tribün 10 bin TL, Kapalı tribün 5 bin TL, Maraton tribün 4 bin TL, Kale arkası 3 bin TL ve Misafir Tribün 3 bin 750 TL.

Taraftarlar, yoğun ilgi beklenen mücadele için biletlerini erkenden temin ederek stadyumda yerlerini ayırtmaya başladı.