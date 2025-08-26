TRT ortak yapımı animasyon filmi, uluslararası standartlardaki yüksek kalitesi ve etkileyici hikayesiyle hem çocuklardan hem de yetişkinlerden büyük beğeni topluyor. Film, temmuz ayında Pakistan’da, 22 Ağustos’ta ise Azerbaycan’da sinemaseverlerle buluştu.

Seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılanan yapım, 25 Eylül’de Almanya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Gürcistan’da; 23 Ekim’de ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Irak, Lübnan ve Ürdün’de vizyona girecek.

Dostluk, cesaret ve dayanışma temalarını ön plana çıkaran film, çocuklara hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi eğlenceli bir dille aktarmayı hedefliyor. Yönetmenliğini Mahmut Hasan’ın üstlendiği yapımın öyküsü Gül Ebru Turna’ya, senaryosu ise Serap Özgür’e ait.

Filmin konusu:

Şarkılı Orman’daki huzurlu yaşam, Momo’nun Timtim’i kurtarma çabasıyla hareketlenir. Ancak ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, keman virtüözü Yumi’yi kaçırarak satmaya kalkışır. Momo ve sadık dostları ise Yumi’yi kurtarmak için bilinmezliklerle dolu tehlikeli bir yolculuğa çıkar.