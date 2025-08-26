Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.

Tekin’in değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar bu hafta güney ve doğu illerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın, yer yer altında seyredecek.

Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmezken, hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Ancak Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde lokal yağışlar görülecek. Ayrıca Hatay’ın kıyı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olabilecek.

Perşembe ve cuma günleri ise Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yağış bekleniyor. Hafta sonunda ise ülke genelinde yağış ihtimali düşük, gökyüzü açık ve az bulutlu olacak.

Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Tekin, özellikle yarın ve perşembe günü Marmara, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzey ile kuzeydoğu yönlü rüzgarların kuvvetli eseceğini belirtti. Rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceğini vurgulayan Tekin, vatandaşları ve denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Zonguldak ve Bartın kıyılarında akşam saatlerinde fırtına riskine dikkat çekildi.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Büyükşehirlerde ise yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar;

Ankara’da 30-32 derece ,

İstanbul'da 28-30 derece ,

İzmir’de 33-35 derece arasında seyredecek.