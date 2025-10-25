Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 80. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen törende, Türk diyetisyen, yazar ve sürdürülebilir beslenme savunucusu Dilara Koçak, “FAO Food Champion / Gıda Şampiyonu” unvanıyla onurlandırıldı.

FAO, her yıl sürdürülebilir gıda sistemlerine katkı sunan, toplumsal farkındalık yaratan isimleri bu unvanla ödüllendiriyor. Bu yıl Türkiye’den ilk kez Dilara Koçak bu unvanı aldı.

“Bu ödül, hepimizin ortak başarısı”

Unvanı kendisine video aracılığıyla açıklanan Koçak, törende yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bu unvan, yalnızca kişisel bir onur değil; yıllardır birlikte emek verdiğimiz bir topluluğun, gıdanın geleceğine gönül veren meslektaşlarımın ve toplumda fark yaratmak için çalışan herkesin ortak başarısı. Hep birlikte, el ele… ancak o zaman geleceği gerçekten besleyebiliriz.”

Koçak ayrıca FAO Türkiye ekibine, özellikle FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’a teşekkür etti.

Kadınların ve gençlerin güçlenmesi için çalışıyor

Dilara Koçak, sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmalarında kadınların güçlenmesi, gençlerin bilinçlenmesi, gıda okuryazarlığı ve çocukların gıdayla sağlıklı bağ kurması konularına odaklanıyor.

Roma’daki programın ardından Türkiye’ye dönen Koçak, Özyeğin Üniversitesi’nde ilk kez düzenlenen “FAO Talks” etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı. Burada sürdürülebilir beslenme, iklim değişikliği, gezegen sağlığı ve bilinçli tüketim alışkanlıkları üzerine konuştu.

“Gezegenin geleceği tabağımızda şekilleniyor”

Koçak, konuşmasında şu sözlerle sürdürülebilir yaşamın önemine dikkat çekti:

“Gezegenin geleceği, tabağımızdaki seçimlerle şekilleniyor. Gıdayı korumak, geleceği korumaktır.”

FAO 80. yılını kutluyor

1945 yılında açlıkla mücadele ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla kurulan FAO, bu yıl 80. yaşını kutluyor. Kuruluş, “Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele (Hand in Hand for Better Food and a Better Future)” temasıyla çalışmalarına devam ediyor.

The Good Wild: Geleceğin gıdasına yatırım

Beslenme ve diyet uzmanı, yazar ve sürdürülebilir yaşam elçisi Koçak, yaklaşık 10 yıldır FAO destekçisi olarak kadın kooperatifleri ve yerel yönetimlerle ortak projeler yürütüyor.

Akademik bilgi, saha deneyimi ve girişimcilik vizyonunu birleştirerek kurduğu The Good Wild markasıyla filizlendirilmiş ve fermente edilmiş bakliyat serisini geliştirdi. Bitkisel, protein açısından zengin ve sindirimi kolay ürünleriyle hem bireysel sağlığa hem gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sunuyor.