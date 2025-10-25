Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Sinop'ta sonbahar renkleri hakim oldu

Van'daki Erçek Gölü 30 yılda 6 kilometrekare alan kaybetti

Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri 2026' listesine girdi

Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir deneyim sunuyor.

Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.