24 Ekim 2025 Resmi Gazete'de bulunan diğer atama ve görev değişiklikleri ise şu şekilde;

Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Muhammed Hüseyin Karabul atandı. Ayrıca Sayıştay Savcılığı görevine Davut Öksüz getirildi.

Buna ek olarak, Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’daki beş boş üyelik için 22 Ekim 2025 tarihli Genel Kurulun 10’uncu birleşiminde seçim yapıldı. Sonuçlara göre, Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanından ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliğine seçildi.

Ümit Önal Kimdir?

1971 yılında İstanbul’da doğan Ümit Önal, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olarak iş hayatına atıldı.

Kariyerine 1994 yılında reklam satış alanında başlayan Önal, kısa sürede Kanal 7, ATV, Turkuvaz Medya ve Show TV gibi önde gelen medya kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Özellikle Kanal 7 Medya Grubu ve Turkuvaz Medya bünyesinde üstlendiği pozisyonlarla dikkat çekti. 2015 yılına kadar ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

2015 yılında Digitürk’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak göreve başlayan Önal, şirketin BeIN Media Group’a devri sürecinde aktif rol oynadı.

2016 sonunda Türk Telekom ailesine katılan Önal, Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Ağustos 2019’da ise Türk Telekom CEO’su oldu. Mart 2022 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etti.

Önal, aynı zamanda TİAK A.Ş (Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) ve RVD (Reklam Verenler Derneği) yönetim kurullarında üyedir.