Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ayrılığın sebebi, evlilik konusunda yaşanan fikir ayrılığı.

Arzu Sabancı mı Engel Oldu?

Hande Erçel’in ilişkiyi evlilikle taçlandırmak istediği, ancak Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu plana sıcak bakmadığı öne sürüldü. Bu durumun çift arasında gerginliğe neden olduğu ve ilişkinin sonunu getirdiği iddia edildi.

Taraflardan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.