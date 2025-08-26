Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler kamuoyunda büyük tepki topladı. Olay sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. gözaltına alındı. Olayda yaralanan vatandaşın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu düzenine kasteden kişi ya da gruplara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler sosyal medyada yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz!”

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, kamu düzeninin korunması adına benzer olaylara karşı sıfır tolerans politikası izleneceğinin altını çizdi.