Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcileri, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak kurumun çalışmalarını protesto etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, açıklamada; Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına çelenk bıraktıklarını belirtti. Başkanlığın Alevi kurumlarının yerine geçmeye çalıştığını savunan Erçe, “Kurumu kurulduğu günden bu yana tanımıyoruz” dedi.

Her yıl 16-18 Ağustos’ta düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ile aynı tarihlerde farklı program organize ettiği gerekçesiyle Başkanlığı eleştiren Erçe, 28 Ağustos’ta yapılacak toplantıya hiçbir Alevi kurumu, dede ve cemevi yönetiminin katılmaması gerektiğini söyledi.

Protestonun ardından Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, katılımcılara çay ve karanfil ikram etmek istedi. Ancak Erçe ve beraberindekiler ikramı kabul etmeyerek slogan attı. Ersin ise, “Başımın üstünde yeriniz var, bizim kapımız herkese açık. Gelin konuşalım” ifadelerini kullandı.

Eleştirilere açık olduklarını belirten Ersin, “Taş atanı gülle karşılarız, çiçekle karşılarız. Çay, kahve ikramımızı yaptık. Biraz beyhude oldu ama biz gül uzatmakla yükümlüyüz” dedi.

28 Ağustos’ta Türkiye genelindeki cemevi başkanları ve Ocakzade dedelerin katılımıyla toplantı düzenleyeceklerini ifade eden Ersin, cemevlerine yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Ersin, “2 bin 104 cemevimizin yüzde 60’ına destek veriyoruz. Her geçen gün bu sayı artarak devam edecek. Bu kurum herkese açık, desteğimiz eşit olacak” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri konusunda ortak bir organizasyon istediklerini dile getiren Ersin, “Seneye ikilik olsun istemiyorum. Üç gün boyunca üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Cuma Erçe, başkanlığı tanımadıklarını ve Alevi kurumlarının birlik içinde kendi yolunda ilerleyeceğini vurguladı.