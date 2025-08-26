Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca Ahi Evran Gençlik Kampı'na farklı illerden gelen gençlere, afet yönetimi ve farkındalığı ile çadır kurma eğitimleri verildi.

Afet farkındalık eğitimiyle, gençlerin olası afet durumlarına karşı bilinçlenmeleri ve temel müdahale becerilerini kazanmalarını hedefleyen uzmanlar, afetler öncesinde ve sırasında yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise afet sonrası barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadırların nasıl doğru ve güvenli bir şekilde kurulacağı gösterildi.

Afetler hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, eğitimlerle bilinçlenme ve genel direncin artması, kişisel gelişim ve toplumsal dayanışma kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor.