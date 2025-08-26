Gold Film yapımı ve Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 4. sezonuna 12 Eylül Cuma akşamı başlıyor.

Yeni sezonda dizinin hikayesine, anne rolündeki Kıvılcım karakterine gelen doktorlar Nilgün ve Hakan de dahil oluyor. Bu rolleri ise Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan üstleniyor. Ayrıca karakterlerin oğulları da hikâyede önemli bir yer ediniyor.

Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden biri, Furkan karakterine hayat veren Mert Karakuş. Karakuş’un partneri Yeşim karakteriyle ise Ceylin Üstündağ ekrana gelecek. İki genç oyuncu, yeni sezonda gizemli bir sahneyle izleyici karşısına çıkacak.