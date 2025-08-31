Gaziantep’te parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mehmet Akdeniz (19) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bülbülzade Mahallesi’ndeki Bülbülzade Parkı içinde meydana geldi. Mehmet Akdeniz ve arkadaşlarının yanına motosiklet ile gelen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Akdeniz ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Akdeniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akdeniz doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kavgaya karışan 6 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 kişi suç aleti tabancalar ile birlikte gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.