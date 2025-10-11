Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehirlerden birisine ödül veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sürdürülebilirlik, çevre, kültür ve dayanışma temelli çalışmalar sonucunda Gaziantep 2025 Avrupa Ödülü'nü almaya hak kazandı. Bu kapsamda Şehitkamil Devlet Tiyatrosu’nda ödül töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 1’inci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar’ın düzenlediği basın toplantısının ardından ödül törenine geçildi.

‘BU ÖDÜL, KARDEŞLİĞİN VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜDÜR’

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü’nün Gaziantep’in kardeşlik ve dayanışma anlayışını desteklediğini söyledi. Gaziantep’in uzun soluklu bir çalışmanın sonunda Avrupa Ödülü’ne layık görüldüğünü belirten Şahin, “Bu ödül, kardeşliğin, iyi günde kötü günde birlikte olmanın, dayanışmanın ödülüdür. Gaziantep Avrupa ile Asya arasında bir köprüdür. Bu köprü sadece taşla, bina ile kurulmaz. Bu köprü, empatiyle, kültürle, dayanışmayla kurulur. Biz kardeş şehirlerimizden çok şey öğrendik, onlardan kurumsallığı, çevreye sahip çıkmayı, onlar da bizden cömertliği, direnci, misafirperverliği öğrendi. Bu yolculuğa 11 yıl önce çıktık. Önce Avrupa Diploması’nı aldık, ardından Şeref Bayrağı’nı, sonra Şeref Plaketi’ni kazandık ve bugün en yüksek aşama olan Avrupa Ödülü’nü almak nasip oldu’’ dedi.

‘GAZİANTEP BU ÖDÜLÜ İNSANLARIYLA HAK ETTİ’

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar ise Gaziantep’in, insanlarının sıcaklığı, üretkenliği ve çalışkanlığıyla bu ödülü hak ettiğini belirtti. Konatar, “Parlamenterler Meclisi adına sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Bu ödül burada ve bunu sizler hak ettiniz. Bu ödül, yalnızca Gaziantep’in değil, tüm Türkiye halkınındır. Yıllar önce Karadağ’da yakın bir dostumla konuşuyordum. Kendisi dünyanın 150’den fazla ülkesini ziyaret etmişti. Ona, tekrar dönmek isteyeceği bir şehir olup olmadığını sordum. Bana tek kelimeyle ‘Gaziantep’ dedi. Nedenini sorduğumda ‘İnsanları için’ cevabını verdi. Bugün burada, onun ne kadar haklı olduğunu gördüm. Gaziantep’in gastronomisi, tarihi ve sanatını dünya çapında tanınıyor. Bu değerlerin arkasındaki asıl gücün insanlar olduğunu gördüm. Gaziantep hakkında konuşan herkes, yemeklerinden, tarihinden, sanatından bahsediyor. Ama benim için en büyük değer, insanları. Çünkü o lezzetli yemekleri pişiren de, o sanat eserlerini ortaya çıkaran da bu güzel insanların kendisi. İyi insanlar harika işler başarır. Bu şehir de iyi insanların eseri” diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay da, Gaziantep’in kazandığı Avrupa Ödülü’nün Türkiye’nin Avrupa kurumlarındaki yerini güçlendiren önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Bozay, “Bu ödül, Belediye Başkanımız ve Gaziantep halkının sabırla, inatla ve istikrarla sürdürdüğü çalışmaların sonucudur. Her aşaması dikkatle değerlendirilen bu süreç, Gaziantep’in kararlılığının ve vizyonunun bir göstergesidir. Bu ödül, Türkiye’nin bir parçası olduğu Avrupa ve Avrupa kurumlarındaki yerini teyit eden, aynı zamanda daha ileriye taşıyacak bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 1’inci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Gaziantep’in kardeşlik, dayanışma ve üretim anlayışıyla Avrupa Ödülü’nü hak ettiğini aktardı. Kardeşlik ve birlik vurgusu yapan Oktay, “Bu şehir, birisi zorda olduğunda ‘ben varım’ diyen insanların şehridir. Dayanışmanın, paylaşmanın, merhametin kentidir. Gaziantep modeli, şehirlerin kalkınmasını insanı merkeze alan bir anlayışla gerçekleştiren örnek bir modeldir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, Avrupa Ödülü’nü Fatma Şahin’e takdim etti. Program sonunda Şef Cemi'i Can Deliorman’ın yönettiği Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrasının konseri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. (DHA)