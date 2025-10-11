Sayı : E.11059536-2025/167-Ceza Dava Dosyası

Basit cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık, Erdoğan ve Hatice oğlu 17/02/1978 Ankara doğumlu MUSTAFA TOPAKLI (Kimlik No:119XXXXX618) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, mahkememizin 18/09/2025 tarih ve 2025/167 Esas, 2025/431 sayılı kararı ile mahkememizin görevsizliğine ve karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili Ankara Batı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Sanık tarafından bildirilen ve mahkememizce tespit edilen adreslere gönderilen gerekçeli karar tebliğine ilişkin tebligatların bila tebliğ iade olduğu, sanığın MERNİS adresinin de bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarında adresi tespit edilememiş olup, adresi meçhul sayılan sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

İş bu hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 2 (İki) hafta içerisinde bizzat mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine bulunulacak beyan ile, sanığın cezaevinde bulunması hâlinde ise zabıt kâtibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, süresi içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.