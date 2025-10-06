İslahiye Yesemek Mahallesi’ndeki 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulama kapasiteli Güneş Göleti ile Bayraktepe Mahallesi’ndeki 2 milyon 81 metreküp su tutuma hacmi ile 6 bin 120 dekar tarım arazisi sulama kapasitesine sahip göletler kuruma noktasına geldi. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkilediği göletlerde su seviyesinin yüzde 12’lere düşmesiyle çiftçiler ilk ürüne tam anlamlı su veremezken, ikinci ürün ekimi gerçekleştiremedi. Kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak göletlerimiz kuruma noktasına geldiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kışın yeterli yağışların olmaması nedeniyle göletlerin doluluk oranlarının tam kapasiteye ulaşamadığını belirterek, "Yaşadığımız kuraklık nedeniyle Güneş ve Bayraktepe göletlerimizin su seviyesi yüzde 12’ler seviyesine düşmesiyle ölü su hacminde olduğu için 11 bin 160 dekar alanı sulamakta olan tarım arazilerimize su verilemedi. Su verilemeyen ilk üründe rekolte kaybı yaşadı. Bununla birlikte ikinci ürün ekimi yapamayan çiftçi ciddi anlamda kayıp yaşadı" dedi (DHA)

Kaynak: DHA