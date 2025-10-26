Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında bazı grupların yasa dışı toplanma, yürüyüş ve protesto hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin toplum huzurunu bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilerek; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince 26 Ekim 2025 günü saat 00.01’den 23.59’a kadar ilgili ilçelerde her türlü açık alan toplantısı, yürüyüş, çadır kurma, stand açma, imza kampanyası, anma ve afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde alınan tedbir kararına ilişkin basın açıklamamız...



