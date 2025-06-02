Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 2. Yasama Yılı için yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Mevcut Başkan Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Genel Kurulu, 3 Haziran Salı günü yeniden sandık başına gidecek. Ankara kulislerinde seçim sonucuna dair pek fazla sürpriz beklenmiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), TBMM Başkanlığı için mevcut Başkan Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterdi. Numan Kurtulmuş, 272 milletvekilinin imzasıyla yeniden yarışa giriyor. Cumhur İttifakı’nın toplam sandalye sayısı 324. Bu da AK Parti’nin adayının ilk iki turda seçilmesini zorlaştırırken, üçüncü turda salt çoğunlukla seçilmesinin önünü açıyor.

Seçim süreci kapsamında muhalefet partileri de adaylarını netleştirdi

CHP: Uğur Bayraktutan (Artvin Milletvekili)

DEM Parti: Osman Cengiz Çandar (Diyarbakır Milletvekili)

İYİ Parti: Mustafa Cihan Paçacı (İstanbul Milletvekili)

Yeni Yol Partisi: Mehmet Karaman (Samsun Milletvekili)

MHP: Aday göstermedi

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oylama ile gerçekleştirilecek. İlk iki turda başkan seçilebilmek için 400 oy gerekiyor. Bu sayıya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Bu turda da sonuç çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur yapılacak ve en fazla oyu alan isim Meclis Başkanı olacak.

AK Parti'nin sandalye sayısı ilk iki tur için gerekli 400 oyu karşılamadığı için seçimlerin üçüncü tura kalacağı tahmin ediliyor. Bu noktada Cumhur İttifakı’nın birlikteliği, Kurtulmuş’un yeniden seçilmesini büyük ölçüde garantiliyor.

AK Parti iktidarı süresince yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde sadece iki kez adaylar ilk turda seçildi: 19 Kasım 2002’de Bülent Arınç ve 9 Ağustos 2007’de Köksal Toptan. Geri kalan seçimlerde süreç genellikle üçüncü veya dördüncü tura uzadı.

Numan Kurtulmuş, iki yıllık görev süresi boyunca siyasi partiler arasında diyalog kapılarını açık tutmaya özen gösterdi. Ancak TBMM’de tartışmalara neden olan bazı kararlarla da karşı karşıya kaldı. En dikkat çeken olaylardan biri, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği "yok hükmünde" kararın Genel Kurul’da okutulmasıydı. Bu süreç, Kurtulmuş’un parti içinde bazı çevrelerden eleştiri almasına neden oldu ve ikinci dönem için aday gösterilmeyeceği yönünde söylentilere yol açtı. Ancak AK Parti, Kurtulmuş’un ismini yeniden aday göstererek bu söylentileri boşa çıkardı.

İSTAKLAL MADALYALI GAZİ’NİN TORUNU

23 Mart 1959'da Ordu’nun Ünye ilçesinde doğan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet döneminde yazılmış ilk ilmihal kitaplarından “Amentü Şerhi”nin müellifi ve İstiklal gazisi merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş’un torunudur. Babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ise hayır kurumlarıyla tanınan bir isimdir.

İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Kurtulmuş, 1992’de iktisat doktoru unvanını aldı. 1994’te doçent, 2004’te profesör oldu. Cornell Üniversitesi’nde de akademik çalışmalar yürüttü.

Siyasi kariyerine Fazilet Partisi’nde başladı. Ardından Saadet Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2010’da Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurdu. 2012’de Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle partisini feshederek AK Parti’ye katıldı. Kurtulmuş, 62. Hükümet’ten itibaren çeşitli dönemlerde Başbakan Yardımcılığı, Hükümet Sözcülüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu. Halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor.

EŞİ BAŞÖRTÜSÜ MAĞDURU

Numan Kurtulmuş’un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da akademik alanda tanınan bir isim. İstanbul Üniversitesi'nde doçent unvanıyla görev yaparken, 1998 yılında dönemin rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından başörtüsü gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırıldı. Uzun yıllar akademiden dışlanan Sevgi Kurtulmuş, 2013 yılında profesörlük unvanını aldı.

TBMM Başkanlığı seçiminde dengeler ve aritmetik Kurtulmuş’un üçüncü turda yeniden seçileceğini gösteriyor. Muhalefet partileri sembolik adaylarla yarışa katılırken, Cumhur İttifakı’nın birlikteliği sonucu büyük ölçüde belirleyecek. Böylece Numan Kurtulmuş’un görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.