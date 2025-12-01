CHP’nin 39. Kurultayında Parti Meclisi seçiminde en çok oyu Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın adamı Polat Şaroğlu 1012 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olmasına rağmen, değişim sürecinde Özel’in yanında yer alan eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu kimdir. ?. Ne iş yapıyor ? Hem siyasi duruşu hem de CHP içindeki güçlü olmasının nedeni nedir ?

CHP’nin 39. Kurultayı’nda yapılan Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu, Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Polat Şaroğlu aldı. Delegelerin 1012 oyunu alarak listenin zirvesine yerleşen Polat Şaroğlu’nun hem partideki etkisi hem de siyasi duruşu merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’na yakınlığına rağmen değişim sürecinde Özgür Özel’in yanında yer alması, dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.

Özgür Özel’in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listede yer alan Polat Şaroğlu, delegelerden aldığı oyla listenin en güçlü ismi hâline geldi. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu döneminde önemli bir yere sahip olmasına karşın, değişim hareketinde Özel’i desteklemesinin onun parti içindeki konumunu daha da güçlendirdiği konuşuluyor.

Tunceli’de yapılan 2023 Genel Seçimlerinde, bir milletvekili çıkarılan şehirde CHP’nin birinci sıra adayı olan Polat Şaroğlu, yüzde 43,8 oy alan ve bugün DEM Partisi adını taşıyan Yeşil Sol Partisi karşısında seçimi kaybetmişti. Bu sonuçların ardından CHP’de başlayan “Değişim Hareketi” içinde aktif rol alan Polat Şaroğlu, Özgür Özel’e verdiği güçlü destekle öne çıkmıştı.

Son yıllarda partide yükselen isimler arasında yer alan Polat Şaroğlu, hem sivil toplum geçmişi hem de siyasetteki kararlı çizgisiyle dikkat çeken bir figür olarak görülüyor.

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?

1969 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesinde dünyaya gelen Polat Şaroğlu, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Üniversite sonrası iş hayatına ticaret alanında başlayan Şaroğlu, yalnızca iş dünyasında değil, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği aktif görevlerle de tanındı. STK tecrübesi, hem toplumsal sorunlarla yakın bağ kurmasını sağladı hem de kamu yönetimindeki birikimini sosyal alanlara taşımasına olanak sundu.

Siyasette görünür hâle gelişi ise Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. 27. Dönemde CHP’den Tunceli Milletvekili seçilen Polat Şaroğlu, parti içinde hem örgüt yapısıyla kurduğu güçlü ilişkiler hem de değişim sürecindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren bir isim hâline geldi.

DİKKATİ ÇEKEN İSİMLER

Özel’in Parti Meclisi için belirlediği anahtar listede yer alan Polat Şaroğlu, delegelerden en yüksek oyunu alırken Vergi uzmanı Ozan Bingöl en yüksek ikinci, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise üçüncü sıraya yerleşti. Parti Üyesi Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka 656 oyla en düşük aday oldu.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın bin 2 oy aldı. Özel’in anahtar listesinde yer alan ve PM’ye seçilen bazı isimler ve aldıkları oylar şöyle :

Ozan Bingöl: 1007- İlhan Cihaner: 886 - Burhanettin Bulut: 901- Tuğçe Hilal Özkan: 843-

Yalçın Karatepe: 971 - Özgür Karabat: 927 - Gül Çiftci: 938 - Volkan Gültekin: 794 - Mahmut Tanal: 935

Ulaş Karasu: 908 - Sevgi Kılıç: 796 - Gökçe Gökçen: 934 - Bihlun Tamaylıgil: 930 - Suat Özçağdaş: 875

Zeynel Emre: 953 - Yankı Bağcıoğlu: 1000 - Sercan Çığgın: 820 - Aylin Nazlıaka: 656

EN DÜŞÜK ADAY ASAYISI

CHP’nin 80 kişiden oluşacak PM üyeliği için 145 delege başvurdu. Bu sayı CHP’nin bugüne kadar en az başvurusu olarak değerlendirildi. Bu genellikle “Delegeler büyük oranda Özgür Özel’in listesine yönelecek” şeklinde yorumlandı.

Mevcut PM’de yer alıp da yeni dönemde PM için üyelik başvurusu yapmayan isimler de oldu. Toplam dokuz mevcut PM üyesinin, yeni dönem için başvuru yapmadığı belirlendi. Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Özgür Ceylan, Emine Uçak Erdoğan, Yalçın Görgöz, Baran Bozoğlu, Şengül Yeşildal, Hikmet Yalım Halıcı ve Niyazi Şen, yeni dönemde PM için başvurmayan isimler arasında sıralandı.

LİSTEDEKİ YENİLER

Özel’in, koruğu 48 isim dışında PM için anahtar listesine yazdığı öne çıkan yeni bazı isimler şöyle kaydedildi:

• Barış övgün – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademisyen

• Evrim Rızvanoğlu – CHP Milletvekili

• Bilhun Tamaylıgil – Eski CHP Genel Sekreteri

• Ozan Bingöl – Vergi Uzmanı

• İlhan Cihaner – CHP eski İstanbul Milletvekili

• Zeynel Emre – CHP İstanbul Milletvekili

• Volkan Gültekin – Gazeteci – ABB eski Medya Koordinatörü

• Baki Aydöner – CHP’nin tutuklu PM Üyesi

CHP PM’ye, Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan dahil edilen yeni bazı isimler ise Özel’in anahtar listesine şöyle yansıdı:

• Serkan Özcan – Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi

• Şule Özsoy Boyunsuz – Anayasa Hukukçusu, Prof. Dr.

• Kerim Rota – Eski Gelecek Partili ekonomist

• Tolga Sağ – Arif Sağ'ın oğlu, sanatçı

• Ömer Kaya Türkmen – Eski Lizbon ve Lefkoşa Büyükelçisi

• Oya Ünlü Kızıl – İş İnsanı

• Gülden Atabay – İktisatçı

YDK’YE YENİ GİRENLER

Özel’in partinin Yüksek Disiplin Kurulu listesindeki yeni isimler de dikkati çekti. Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Erbil Aydınlık, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı ve Ali Narin YDK’ye yeni eklenen isimler olarak öne çıktı.

KESİK YİYENLER

Mevcut PM’de yer alan ancak yeni dönemde Özel’in listesinden aday gösterilmeyen isimler ise şöyle paylaşıldı: Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Şengül Yeşildağ.