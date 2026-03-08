Günümüzde sözüm ona ‘kadın hakları’ savunucularının dillerine pelesenk edip her platformda ağızlarını doldura doldura; ‘İslam dini kadına değer vermiyor, kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor’ yaygarasının hiç bir tutar dalı olmadığı aşikardır.

İslam Dininde kadına verilen değeri görebilmek için gelmiş geçmiş “En Büyük” devrimci, Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi, başlı başına bir örnektir.

‘Veda Hutbesi’ İslam’ın evrensel mesajlarını en özlü şekilde ortaya koyan metinlerden biridir. Bu hutbede yer alan “Kadınlar size Allah’ın emanetidir” ifadesi, kadının toplumdaki konumunu ve haklarının korunması gerektiğini güçlü bir şekilde vurgular. “Emanet” kavramı, İslam kültüründe korunması, gözetilmesi ve haksızlık yapılmaması gereken bir değer anlamına gelir. Dolayısıyla kadınların bu şekilde tanımlanması, onların haklarının ihlal edilmemesi ve adaletle muamele edilmesi gerektiğini ortaya koyar.

İnsanlık tarihi boyunca kadına yönelik bu değersizlik yaklaşımı Peygamberimiz’in yaşadığı dönemlerde de toplumsal sorun olarak görülen bir durum olduğu için ‘Veda Hutbesinde’ konu başlığı olarak insanlığa bir uyarı niteliğindedir.

Veda Hutbesi’nin söylendiği dönemde, kadınların sosyal hayatta çoğu zaman ikinci planda bırakıldığı bir ortam vardı. Hz. Muhammed’in bu sözleri, kadının toplumdaki yerini yükselten ve haklarını güvence altına alan bir devrim niteliği taşır. İslam, aileyi karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk üzerine kurmuş; kadın ve erkeği birbirinin tamamlayıcısı olarak görmüştür.

Emanet, sahibine zarar vermeden korunması gereken bir değeri ifade eder. Kadınların “Allah’ın emaneti” olarak tanımlanması, onların haklarının kutsal bir sorumluluk olduğunu gösterir. Bu, sadece bireysel ilişkilerde değil, toplumsal düzenin her alanında geçerlidir.

Bugün, Veda Hutbesi’nin bu mesajının tam anlamıyla hayata geçirildiğini söylemek zordur. Dünyanın birçok yerinde kadınlar hâlâ eşitsizlik, şiddet ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. İslam’ın özünde yer alan bu evrensel mesaj, modern toplumlarda kadın haklarının korunması için güçlü bir referans noktasıdır. Ancak uygulamada eksiklikler olduğu açıktır.

Çözümün yine bizim elimizde olduğu gerçeğni de unutmamak gerek.

Sorunların çözümü konusunda bir çok başlık açılabilir ancak en başta eğitim gelmektedir. Kadınların eğitim hakkı tam anlamıyla güvence altına alınmalıdır.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede hukuki mekanizmalar etkin kullanılmalı ve ‘Toplumsal Bilinç’ toplumun her katmanında yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Hutbenin mesajı, sadece dini bir öğüt değil, evrensel bir insanlık çağrısı olarak görülmelidir.

Ayrıca, Aile İçi Denge gözetilerek erkek ve kadın arasındaki ilişki, karşılıklı sorumluluk ve sevgi üzerine kurulmalıdır.

Günümüze de ışık tutun Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde dile getirdiği “Kadınlar size Allah’ın emanetidir” ifadesi, kadının toplumdaki değerini ve haklarının korunması gerektiğini açıkça ortaya koyar. Bu mesaj, sadece İslam toplumları için değil, tüm insanlık için evrensel bir çağrıdır. Günümüzde bu mesaj tam anlamıyla hayata geçirilememiş olsa da, kadın haklarının korunması ve toplumsal adaletin sağlanması için güçlü bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.