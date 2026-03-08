“Kadınları yaktığınızı sandınız…

Meğer bir Anka kuşu doğuruyormuşsunuz.”

Kadın...

Eğer sadece bir imge olsaydı; zarafetiyle gökyüzünü kıskandıran bir tavus kuşu, inceliğiyle bozkırı yumuşatan bir ceylan ya da ömrünü bir renk uğruna feda eden bir kelebek olurdu.

Ama o, doğanın estetiğine sığmayacak kadar "insan" olarak seçildi.

İnsan olduğunda ise sadece bir biyolojik varlık değil, başlı başına bir "oluş" halini aldı. Kiminin çocukluk sığınağı, kiminin hayat arkadaşı, kiminin ise hiç sönmeyen feraseti oldu.

Kadın; dünyanın yedi harikasından daha kalıcıdır. Piramitler kadar sabırlı, Asma Bahçeler kadar direngen, Artemis Tapınağı kadar güçlü, Rodos Heykeli kadar aydınlık, Fener kadar yol gösterici, Mozole kadar hafızası derin ve Zeus’un kudreti kadar sarsılmazdır. Yüzyıllardır kadına sınırlar öğretildi; o ise her seferinde o sınırları sessizce yıkarak yeniden ayağa kalktı. Kadın yıkılmaz; kadın, tarihin içinden geçen en büyük direniştir.

Çünkü kadın sadece hayatı doğurmaz; o hayatı parçalanmış yerlerinden onarır, dağılmış yerlerinden toplar ve hiç yoktan yeniden kurar. Yüzyıllardır kadına, potansiyelinden önce sınırları ezberletildi.

"Elinin hamuruyla..." dediler.

Oysa o eller sadece ekmeği değil; adaleti, bilimi, sanatı ve sönmek üzere olan umudu yoğurdu.

"Tek başına mı?" diye fısıldadılar kulağına, bir korku imparatorluğu kurmak istercesine. O ise tek başına bir uygarlık kurdu; bir evladın zihnini, bir toplumun vicdanını inşa etti.

"Kadın aklı" diyerek küçümsedikleri o derinlik; aslında rasyonelliğin şefkatle, stratejinin sezgiyle birleştiği o muazzam dengenin adıydı.

Tarih, sessizleştirilmeye çalışılan kadınların çığlıklarıyla değil, kararlılıklarıyla yön değiştirdi. Bir kadının yüksek sesle gülmesi, sadece bir neşe gösterisi değildir; o gülüş, dayatılan tüm karanlık protokollere karşı atılmış ilk özgürlük imzasıdır.

Evet, kadın ağırdır. Ama bu ağırlık bir yük değil; sabrın metaneti, fedakarlığın onuru ve direnişin sarsılmaz kütlesidir. Çünkü kadın, biyolojinin ötesinde bir Anka Kuşu Disiplini'dir.

Yanar... Kırılır... Toz duman olur...

Onun bittiğini sananlar, aslında onun en güçlü halinin "küllerinden sıyrılma anı" olduğunu anlayamazlar. Zümrüd-ü Anka Kuşunun sırrı, yanmaktan korkmamasındadır. Kadın da böyledir; ateşten geçerken sadece üzerindeki safraları bırakır, özündeki elması parlatır.

Bir annenin yutkunduğu o çaresiz hıçkırıkta, bir genç kızın sabahın köründe kitaplarına sarılışında, bir kadının haksızlığa karşı dimdik duruşunda o efsanevi kuş kanat çırpar.

"Kendini yakmadan Anka Kuşu olunmaz" der kadim bilgeler.

Kadınlar işte bu yüzden yenilmezdir. Acının içinden yürüyerek, yıkımların enkazından çiçek devşirerek büyürler. Onlar, bu dünyanın hem mimarı hem de sarsılmaz zeminidir. Yıllarca dar kalıplara hapsedilmek istendi, ses telleri görünmez düğümlerle bağlandı. Ama bugün biliyoruz ki…

Kadın ayağa kalktığında, dünya üzerindeki ölü toprak sarsılır.

Kadın konuştuğunda, gelecek yeniden tarif edilir.

Kadın güldüğünde, insanlık kendine gelir.

Kadın hayatın içinde bir figüran değil, hayatın ta kendisidir. Bir kadının kalbi kırıldığında evrenin ritmi bozulur.

Ama bir kadın "buradayım" dediğinde, tarih yeniden yazılır.

Çünkü kadın kül olmaz.

Kadın, küllerini gökyüzüne savuran bir zaferdir.

Kadın susarsa zaman durur, kadın güçlenirse dünya ekseninden çıkarak aydınlığa döner.

Kadın, insanlığın bitmeyen başlangıcıdır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu muazzam uyanışın adı olsun.

SONSÖZ

Bu satırlar; yalnızca takvimlere sığdırılan bir kutlamaya değil, hayatın en sert fırtınalarında tek başına koca bir orman gibi dimdik duran o sarsılmaz iradeye ithaf edilmiştir. Gündüz dünyanın yükünü omuzlarında taşıyıp, akşamın sessizliğinde hem babanın güvenini hem annenin şefkatini tek bir yüreğe sığdıran; sofrasında ekmeği, zihninde istikbali, avuçlarında ise umudu yoktan var eden o gizli kahramanları selamlıyoruz. Biz biliyoruz ki; bazı kadınlar bu dünyadan sessizce geçip giderken bile arkalarında hiç sönmeyecek bir kutup yıldızı bırakırlar. Şartların ağırlığına inat ruhu hep kanatlı kalan, karanlığın tam ortasında şafak vaktini doğuran her kadın, aslında yaşayan en somut mucizedir.

Anka kuşu gökyüzünün boşluğuna değil, kendi küllerinin sadakatine güvendiğinde özgürleşir. Direnişiyle dünyayı, dirilişiyle geleceği kuran tüm kadınların muazzam uyanışı kutlu olsun.

