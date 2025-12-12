“Laik, Bilimsel, Eşit ve Nitelikli Eğitim Hakkı Taleplerimiz İçin Bir Araya Geliyoruz.”

Beyazın üzerinde, mavi harflerle yazılmış tek cümlelik bu söz, şiddetten tamamen arınmış, sevgi, dostluk, hoşgörü ve barış içinde yaşanacak Türkiye ve Dünya için eksiksiz bir hedef. Çocukların kan, annelerin gözyaşı dökmediği, aç ve yoksulun bulunmadığı, herkesin sağlıklı, mutlu, güvende ve zengin olduğu Türkiye ve Dünya için tam hedef.

Bu hedef cümleye başka kelimeler de eklenebilir. Başka renkler de. Hatta tüm renkler. Çünkü, siyah veya kara dediğimiz renk dahil tüm renkler çok güzeldir. İnsan soyunun iyi olmayan anlamlar kattığı hiçbir renk asla suçlu ve bakılamaz değildir.

Gözlerinizi, beyazın üstündeki mavilerden insanların birbirinden farklı olan yüzlerine çevirdiğinizde görmeniz gereken şu. Farklı, ancak çok güzel yüzler, sevgi ve dostluktan beslenen bedenlerin ışıltılı özeti. Tüm evreni sevgi ve dostlukla beslemek isteyenlerin, insanlığın doruklarından sessiz seslenişi.

Melek veya meleklerle karşılaştınız mı hiç? Meleklerin olduğu yere gitmek için ölmek mi gerekir? Hayır, hayır, hayır. İşte, fotoğraftaki kelimelerden insanların yüzlerine ulaştığınızda birkaç saniye içinde, yerin üstündeki gerçek melekleri, gerçek kahramanları göreceksiniz. Onları, sadece öğrenci çocukları için gönüllerini birleştiren anneler, babalar ve veliler olarak görmemeliyiz. Onlar ve onlar gibiler, çevre hakları, doğa hakları, insan hakları ve hayvan hakları için zaman ve emek veren kadın-erkek, tek kelime ile insan meleklerdir. Onlar aslında kendi çocukları için değil, sizler için, sizlerin çocukları için, gelecekte doğacak anneler ve babalar için gönüllü uğraş veriyorlar. Şiddetsiz, silahsız Türkiye ve Dünya, sakın abartılı bulmayın, uzay için, gezegenler için çabalıyorlar, karşılık beklemeden. Düzeltiyorum, karşılık bekleyerek. Evet, karşılık olarak sevgi, dostluk, hoşgörü ve barış içinde yaşanacak Türkiye ve Dünya’yı bekleyerek.

Evet, evet, çok sayıdaki demokratik kitle örgütü, gönüllü kuruluş gibi sevgi ve dostluğun çevresinde de dönecek bir Dünya için uğraş veriyor Öğrenci Veli Derneği. Güneş’in çevresinde, sevgi ve dostluğun gücü ile dönecek, hiç yok olmayacak bir Dünya için.

“Laik, Bilimsel, Eşit ve Nitelikli Eğitim.”

Başka hedef kelimesi eklemenize gerek yok. Tamam, başka hedef kelimesi eklemeyelim de, hiç mi başka bir şey eklemek gerekmez?

Hayır, mutlaka eklemeliyiz. Hem de milyonlarca, milyarlarca. Kelime mi? Hayır, insan. Nasıl yani? Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Beyaz zemin üstünde mavi harfler mi sadece? Arkasındaki güzel yüzlü, güzel yürekli insanlara eklenmeli milyonlarca, milyarlarca insan. Sadece Türkiye’de değil, yerin üstündeki her yerde, köyden kente, bir ülkeden diğer tüm ülkelere dek. Haklara dayalı olarak kadın-erkek birlikteliğinde, dayanışmasında, silahsız ve şiddetsiz yöntemlerle, derneklerde, federasyonlarda, konfederasyonlarda, odalarda, barolarda, sendikalarda, siyasal partilerde örgütlenerek eklenmelidir. İyiler çoğalmalı, “iyi” olmayanlar “iyi”leştirilmelidir. Düşünün, herkesin “iyi” kişilikli olduğu bir dünyada yaşamanın güzelliğini.

Öğrenci Veli Derneği’nce 22 Kasım 2025 tarihinde Ankara’da, Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen “Laik, Bilimsel, Eşit ve Nitelikli Eğitim Hakkı Taleplerimiz İçin Bir Araya Geliyoruz” başlıklı Forum, işte böyle bir Türkiye ve abartmıyorum, bir Dünya için önemli katkılar yaptı. Birkaç damla, birkaç metre, birkaç insan, bana göre çok çok daha fazla artılar ekledi. Forumda, sevgi ve dostluğa biraz daha yaklaştığımıza inandım. Umudum arttı. Çocukların mutluluğu ve başarısı için yapılanlar, yakın yarınlarda, insan, hayvan, çevre ve doğanın oluşturduğu gerçek cennete hızla yaklaşmamızı sağlayacaktır, mutlaka ve mutlaka.

Forumda paylaşılan şu görüşler, seçilenler veya seçilenler tarafından atananlarca, gönüllü kahramanlarla iş birliği içinde uygulandığında, iletişim, demokrasi, adalet, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında sorun kalmayacak, sorun olursa, çözüm yöntemleri, “iyi kişilikli” yurttaşlar tarafından eşitlik ve dayanışma içinde mutlaka bulunacaktır.

“Çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve barınma hakkı devletin temel görevidir. Eğitim, laik, bilimsel, eşit, nitelikli, parasız, ulaşılabilir ve kamusal olmalıdır. Çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilik önlenmelidir. Köy okulları yeniden açılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Eğitim ve sağlıkta ticarileşme önlenmelidir. Öğrencilerin beslenme, barınma, ulaşım ve kırtasiye giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. İmam Hatiplere dayalı okullaşma politikasından, din ağırlıklı müfredat programından vazgeçilmeli, eğitim yöneticileri dinselleşme aracı olarak kullanılmamalıdır. Tarikat ve cemaatler, okullardan ve çocuklardan uzak tutulmalı, tarikat yurtları velilerin yerini almamalıdır.”

Forumda ve diğer etkinliklerde Türkiye ve Dünya’yı güzelleştirecek çok sayıda hedef cümle üretiliyor, duygu, vicdan ve akıl yüklü.

Haydi, kadın-erkek birlikte ve dayanışma içinde, yerin üstündeki gerçek melekler, haydi…

Soldan, Av. Cemile Diğdem Karaboğa, Prof. Dr. Ayhan Ural, Dr. Özlem Özden Tunca (Kolaylaştırıcı) , Dr. Nurcan Korkmaz ve Özgür Bozdoğan.

Öğrenci Veli Derneği’nin gönüllü kahramanları birlikte ve dayanışma içinde.