Sevgili okurlar, bu lafı çok duymuşsunuzdur. Bir ürün alırsınız, bir yerden bir hizmet alırsınız, bir şey satın alırsınız. Fakat mağduriyet yaşadığınız ve/veya memnun kalmadığınız bir durum yaşadığınızda yetkili kimseye bunu belirtirsiniz. Bir şekilde şikayetini iletirsiniz ve çözüm beklersiniz. Ancak bakınız; esnaf olsun, yönetici olsun, işveren olsun nerede vasat, vizyonsuz bir söz sahibi var ise size “senden başka kimse şikayet etmedi! Senden başkasından böyle bir şey duymadık! Senden başka şikayetçi olan yok! Böyle bir şeyi daha önce söyleyen olmadı! vs.” Bu gibi sözleri sıklıkla duymuşsunuzdur. Bir esnaf için, bir yönetici için, bir işveren için verilebilecek en kötü cevap budur. Siz bir eksiği, açığı, hatayı, bir yönetim zafiyetini görmüşsünüzdür ve düzeltilmesi için iletişime geçiyorsunuzdur. Ancak karşıdan gelen cevap iletişim için en olumsuz, hatta en kötü cevaplardan biridir. Aslında zeka açısından da bu oldukça düşük bir cevaptır. Bu cevap size vizyonsuzluğu gösterir; “senin hiç önemin yok, sen ne dersen de benim için bir kıymeti yok” anlamına gelir ki, bu da hiçbir şekilde bir yöneticiye yakışmayan bir tavırdır. Çünkü yönetici tavrı değildir! Basit bir tavır olarak bir nevi sokak ağzı tavrıdır.

Kendini geliştirmek isteyen sistemler daima eleştiriye büyük önem vermişlerdir. Eleştirileri doğru kullanır ve değerlendirebilirlerse bilirler ki, kendini bir basamak yükseğe taşıyabileceklerdir. Bunu potansiyeli yüksek, vizyonu geniş, farkındalığı büyük, çoğunluktan farklı düşünen, gelişmiş sistemler/beyinler çok iyi bilirler. Dolayısıyla olumlu-olumsuz tüm eleştiriler onlar için oldukça kıymetlidir. Bugün başarılı bir şekilde ilerleyen, “hakkıyla yükselen” büyük kurumlara/örgütlere/yapılara/markalara/insanlara baktığımızda “tek bir kişinin eleştirisini bile” ne kadar dikkate aldıklarını, değer verdiklerini görürüz.

Demem o dur ki, eğer haklı iseniz ve karşınızda size bu şekilde vasat cevap veren bir yetkili var ise, hiç muhatap olmayın. Çünkü sizin bilginiz ve zekanız emin olun karşınızdakinden kat be kat yüksektir. Onun göremediğini, algılayamadığını siz görmüş ve söylemişsinizdir, ancak teşekkür etmek bir kenara dursun neredeyse tartışma çıkarırlar. Bu tarz yanıtları verenler ancak bulundukları konuma “bir şekilde” gelenlerdir! Bu nedenle nefesinizi yormayın, gerekirse bir üst merciye durumu bildirin, karşı taraf ise vasat hali ile yaşamaya devam etsin. Eğer ki yönetici siz iseniz ve bu yanıtı vermeyi kendinize yakıştırıyorsanız, kendinize layık gördüğünüz şekilde yapınız. Tek bir eleştiriye bile sonsuz saygı ve şükran duyan o üst düzey yapılara/sistemlere/yöneticilere ise gönülden, kocaman teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.