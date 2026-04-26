Tıpkı insanlarınki gibi, hayvanların da kaderi olduğuna inanıyorum.

Halâskârgazi Mustafa Kemal ATATÜRK, yalnızca çocukları değil, hayvanları ve tabiatı da çok severdi. Onun muazzam özelliklerinden biri de tüm canlılara duyduğu sevgi idi. Yalova’da bulunan çınar ağacının kesilmemesi için köşkün temeline raylar kurdurup kaydırtılmasını istemişti. İşte böylesine büyük bir doğa sevgisine ve tüm canlılara hürmete sahipti.

Alp, Alber ve Fox onun yaşamı boyunca yanında sadık yaverleri oldular.

Atatürk’ün, ilk olarak Alp’i Sofya’da evlat edindiği ve yanından hiç ayırmadığı biliniyor. Muharebelere tanıklık eden Alp, onun sadık yaverlerinden biri olmuş.

Alber’i ise cephelerden birinde, o ortada kaldığı için korumaya aldığı biliniyor. Önce savaşta, sonra devrimlerde Atatürk ile zaferden zafere koşan Alber, kendisinin yanından hiç ayrılmaz. Alber öldüğünde çok üzülen Gazi’nin üzüntüsü dinmemişken, Fox hayatına girer. Fox. Çankaya’nın asi, başına buyruk ve yaramaz çocuğudur. Atatürk’ün, Yalova’ya ilk olarak 1929 tarihinde gittiği, Fox’un da bu tarihten itibaren fotoğraflarda yer aldığı görülmektedir. Fox, Atatürk’ün odasında yatar, her gittiği yere onun yanında gider, kendisinden hiç ayrılmaz. Yüksek koruma iç güdüsüne sahip bir köpek olan Fox’un, Gazi Paşa’nın gireceği salona herkesten önce koşup adeta ortalığı kolaçan etmesi ise, Gazi’nin muhafızı olmayı kendisine şiar edinmiş bir minik sadık yaver olmasından ileri geldiğini tahmin etmekteyim.

Atatürk’ün kim bilir ne çok anısı vardır Fox ile… Bunlardan biri tren yolculuğu ile ilgilidir. Atatürk bir gün Fox ile trene biner ve onu eşya vagonuna değil, yanına alır. Biletleri kontrole gelen biletçi ise Fox’un o vagonda seyahat edemeyeceğini söyler. Atatürk, olacakları kestirdiği için hiç bozuntuya vermez ve “Alın götürün o zaman” der. Biletçi hamle yaptığı anda Fox, biletçiye hırlayarak elini ısırır. Atatürk bunun üzerine “Neden köpeğe bilet sorarsın be adam” diyerek kahkahalara boğulur.

Bilinen bir başka anısı şöyle; Gaziantep’te bir akşam yemeğinde Fox, yemeğine dokunmayınca Atatürk yanında bulunanlara “Köpeğe muhakkak bir şeyler söylemişsiniz. Onun için küsmüş” der. Yıllar sonra Gaziantep vali konağının aşçısı bunu doğrular. Aşçı, mutfakta yemek hazırlarken yanına köpeğin gelip yemeğin yanına sokulduğunu, kendisinin de buna kızarak eline kepçeyi alıp köpeğe bağırdığını anlatır. Atatürk, her zaman olduğu gibi yine haklı çıkmıştır.

Bunun gibi kim bilir nice anıları vardır birlikte…

Fox, Gazi Paşa’nın en popüler sadık dostlarından biri olarak tarihte yerini almıştır. Hatta öyle ki, bugün 97 yaşında bile hala popülerdir. Nasıl mı? İşte böyle:

Fox, koruma içgüdüleri çok yüksek ve çok sadık bir köpektir. Fox’un koruma içgüdülerinin yüksek olması, başına buyruk ve asi olması nedeniyle zaman zaman bir takım ısırma eylemleri meydana getirdiği için Atatürk, “Fenalık yapmak için ısırmadı, ben onun niyetini bilmez miyim?” dese de Fox’un uyutulmasına karar verilir. Bunun Gazi’den gizli mi yoksa izinli mi yapıldığı bilinmiyor. Fox ölünce veterinerler Atatürk’ü sevindirmek adına, onun o güzel kahverengi bedenini tahnit ederler. Fox’u bu şekilde gören Atatürk çok üzülmüş olmalı ki, gömülmesini ister. Necdet Pençe, Atatürk’ün bu emrini yerini getiremez ve Fox’u bir şekilde saklar.

Bugün Fox, Ata’mızın anısını yaşatan, o döneme tanıklık yapan çok değerli varlıklardan biri olarak Anıtkabir’de yerini almıştır. Ve Fox’un kaderine yazılmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün köpeği olma şansı ile elde ettiği “popülerlik” bugün hala 97 yıl sonra bile devam etmektedir.