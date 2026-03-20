UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Samsunspor, İspanya’da kritik bir galibiyete imza attı. Estadio de Vallecas’ta oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, buna rağmen toplam skorda geride kalarak Avrupa defterini kapattı.

İLK YARIDA DENGE BOZULMADI

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekip zaman zaman etkili ataklar geliştirse de Samsunspor kalecisi Okan kritik kurtarışlarla gole izin vermedi. Temsilcimiz ise yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

NDIAYE UMUTLANDIRDI AMA YETMEDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla eline alan Samsunspor, aradığı golü 65’inci dakikada buldu. Ndiaye’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 1-0’a geldi. Bu golle umutlanan temsilcimiz, kalan bölümde farkı artırmak için baskı kursa da aradığı ikinci golü bulamadı.

TOPLAM SKOR ELENMEYİ GETİRDİ

İlk maçta sahasında 3-1 mağlup olan Samsunspor, deplasmandaki galibiyete rağmen toplamda 3-2 geride kaldı. Bu sonuçla Rayo Vallecano çeyrek finale yükselirken, Samsunspor Avrupa kupalarına son 16 turunda veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

Mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çaldı. Karşılaşmanın son anlarında Samsunspor’da Zeki Yavru kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede her iki ekip de zaman zaman sertliğin dozunu artırırken, hakem çok sayıda sarı kartına başvurdu.

KADROLAR VE DETAYLAR

Stat: Estadio de Vallecas

Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller

Gol: 65’ Ndiaye (Samsunspor)

Kırmızı Kart: 90+3 Zeki Yavru (Samsunspor)

Samsunspor, zorlu deplasmanda kazanarak önemli bir mücadele ortaya koysa da ilk karşılaşmanın dezavantajını telafi edemedi. Avrupa sahnesinde gösterdiği performansla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon için umut veren bir tablo çizdi.