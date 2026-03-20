Ankara’daki NATO Zirvesi Öncesi Diplomasi Trafiği Hızlandı

Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı, müttefik ülkelerde panel ve toplantı serisi düzenliyor. Daha önce İspanya’daki Elcano Kraliyet Enstitüsü ve Fransa’daki Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) ile yapılan organizasyonların ardından bu kez Londra’da kritik temaslar gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye’nin NATO içindeki rolü, ittifaka sunduğu askerî ve sivil katkılar ile stratejik konumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Duran: “Türkiye NATO’nun Vazgeçilmez Unsurlarından Biri”

Toplantıya video mesajla katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO’nun 1949’dan bu yana üye ülkelerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan köklü bir yapı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin NATO’ya katıldığı günden bu yana geçen sürede birçok zorluğun üstesinden gelindiğini belirten Duran, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve askerî kapasitesiyle ittifakın merkez ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Duran, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin kriz yönetimi, barışı destekleme ve istikrarın sağlanması gibi alanlarda aktif rol üstlendiğine dikkat çekti.

NATO’nun Yeni Güvenlik Vizyonu: Teknoloji ve Hibrit Tehditler

Günümüzde NATO’nun yalnızca klasik askeri tehditlerle değil; siber saldırılar, yapay zekâ destekli dezenformasyon ve enerji güvenliği gibi çok boyutlu risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Duran, ittifakın 2030 vizyonuyla daha esnek ve teknolojik bir yapıya dönüşmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye’nin ise insansız sistemler, hava savunma teknolojileri ve deniz platformları gibi alanlardaki yatırımlarıyla bu dönüşümün sahadaki güçlü uygulayıcılarından biri olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 2026 NATO Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye’nin NATO içindeki konumunun, bağımsız dış politika ile müttefiklik sorumluluklarını dengeli şekilde yürütme anlayışına dayandığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yaklaşımı sık sık vurguladığını hatırlattı.

7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin, Türkiye’nin ittifak içindeki ağırlığını ve diplomatik gücünü ortaya koyması açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

Akif Çağatay Kılıç’tan Bölgesel Gelişmelere İlişkin Değerlendirme

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinden Orta Doğu’daki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimler, NATO’nun güvenlik kapasitesi ve Türkiye’nin güneydoğu kanadındaki rolü de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Programın ikinci gününde Chatham House’da gerçekleştirilen toplantılarda ise Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki arabuluculuk rolü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımları masaya yatırıldı.

Kılıç ayrıca, Türkiye’nin Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi için müttefik ülkelerle koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.