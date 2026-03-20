Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin barış ve istikrar politikalarına vurgu yaptı. Duran, ülkenin hem iç politikada hem de uluslararası alanda krizlerin çözümünde aktif rol üstlendiğini belirtti.

Açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan liderliğine dikkat çeken Duran, “Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız. Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirten Duran, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz.”

Duran, mesajının sonunda İstiklal Marşı’na atıfta bulunarak, “Çünkü bizim İstiklal Marşı’mız ‘Korkma!’ diye başlar” ifadelerini kullandı.

Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız.



Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır.



— Burhanettin Duran (@burhanduran) March 19, 2026