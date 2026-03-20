Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Arif Soylu (48) yaralandı, yanında bulunan Ali Soylu (20) hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Arif Soylu yönetimindeki 38 AHF 085 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Arif Soylu yaralandı, yanında bulunan Ali Soylu ise yaşamını yitirdi. Soylu, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.