Şair Şevval Ökten’i ilk tanıdığım günden beri, sanki bebekliğinden beri tanıyormuşum ve hep yan yanaymışım gibi bir his belirir içimde. Ve doğarken şair kimliği eline verilmiş gibidir. Ökten’in, duru yüzüne ve masum gülüşüne baktığımda şiiri çok yakıştırıyorum. Sanki herkes de benim gibi yüzüne bakınca “bu arkadaş şair” der diye düşünmeden edemiyorum. Aynı masum duygu, duruş düşüncelerine ve diline de yansıyor. Konuşurken, gözlerinize bakarken, sorarken, dinlerken…
“PEMBE GÖZLÜKLER” kitabında, Atatürk’e, Cumhuriyete özel günlere, dostlarına ve kendine dair şiirleri benim yukarıda gözlemlerimi de doğrular nitelikte.
Özellikle geçirdiği rahatsızlığına ve doktorlarına karşı (vefa duygusuyla) harika şiirler yazmış. İlk kitabında, şair olma yolunda emin adımlarla ilerliyor olsa da kimliğini doğarken vermişler eline.
Bir insanda mesleğinden ve konumundan önce aradığımız şey de kişiliği, kimliği değil midir? Sözü daha uzatmadan, sizleri Ökten’in şiirleriyle tanıştırmak istiyorum.
“Bölüm 3/4 doktorlarına” isimli şiirinde:
Geçen yatışta tanıdığım Dilara abla
Bu şiiri benden isteyen Ayşe abla
Servisin kıdemlisi Yasin abi
Kafayı taktı okuduğum kitaba
Koridorda görüyorum internleri
Hande abla ve Oğuzhan abi
Yine mpz verilecek
Ardından ivig de gelir mi?
İlk muayenemi yapan
Kübra Cebeci
Her gün odama gelir
Kontrol eder beni
Çok görmedim Ceren ablayı
Yeni tanıdım İnci ablayı
Yine de sevgiyle yazdım
Bu satırları
Şair Ökten’in, duygusunun netliği ve nahifliği şiirlerine de yansıyor. Konuşur gibi, içten ve samimi.
Handan öğretmenime şiirinde:
Resim dersinden
Hiç hoşlanmazdım ama
Siz okula geldikten sonra
Sevmeye başladım galiba
İki gün önceden hazırlıyorum
Boyalarımı, dosyamı
Bir an önce istiyorum
Sabah olmasını
Ben aslında size daha önce şiir yazacaktım
Ama ilham gelmedi kusura bakmayın
Bu şiiri hep saklayın
Okudukça beni hatırlayın.
Şair Şevval Ökten birçok konuya dair şiirlerini sıralamış. Bunların arasında elbette annesini de unutmamış.
Anneme şiirinde:
Hiçbir fedakarlıktan kaçınmazsın
Akşama kadar hastanede çalışırsın
Eve gelince mutfaktan çıkmazsın
Hiç mi yorulmazsın?
Hep yanımda ol isterim
Senin hakkını nasıl öderim?
Seni çok severim
Her şey için teşekkür ederim
Bıkmazsın yemek yapmaktan
Yorulmazsın iş yapmaktan
Hiç mi sıkılmazsın
Sürekli evi toplamaktan.
Sağlığıyla, doktorlarıyla ve dostlarıyla ilgili olan şiirlerinden sonraki şiirlerini en çok “kitap” başlığıyla yazmış. Bunlardan bazıları: Kitap Fuarını Çok Severim, Kitap Listesi, Kargoya verilmiş kitaplar, Kitabevine Gitmeyi Özledim, Kitap Fuarına Gidememek, Kitap Okumak.
Kitap Fuarına Gidememek şiirinde:
Bu sene gidemedim kitap fuarına
Tam da bu aralar oluyordu ama
Keşke olmasaydı korona
Kaybolurdum fuarda.
…
Sözüm olsun Şevval hocama
İlk kitap fuarında
Hem de bir gün boyunca
Konuk edeceğim standıma
Yolu açık okuyanı çok olsun. Şair Şevval Ökten’in. Bu nahif şairimizin kitabını edinmeniz dileğimle…