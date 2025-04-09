Şair Şevval Ökten’i ilk tanıdığım günden beri, sanki bebekliğinden beri tanıyormuşum ve hep yan yanaymışım gibi bir his belirir içimde. Ve doğarken şair kimliği eline verilmiş gibidir. Ökten’in, duru yüzüne ve masum gülüşüne baktığımda şiiri çok yakıştırıyorum. Sanki herkes de benim gibi yüzüne bakınca “bu arkadaş şair” der diye düşünmeden edemiyorum. Aynı masum duygu, duruş düşüncelerine ve diline de yansıyor. Konuşurken, gözlerinize bakarken, sorarken, dinlerken…

“PEMBE GÖZLÜKLER” kitabında, Atatürk’e, Cumhuriyete özel günlere, dostlarına ve kendine dair şiirleri benim yukarıda gözlemlerimi de doğrular nitelikte.

Özellikle geçirdiği rahatsızlığına ve doktorlarına karşı (vefa duygusuyla) harika şiirler yazmış. İlk kitabında, şair olma yolunda emin adımlarla ilerliyor olsa da kimliğini doğarken vermişler eline.

Bir insanda mesleğinden ve konumundan önce aradığımız şey de kişiliği, kimliği değil midir? Sözü daha uzatmadan, sizleri Ökten’in şiirleriyle tanıştırmak istiyorum.

“Bölüm 3/4 doktorlarına” isimli şiirinde:

Geçen yatışta tanıdığım Dilara abla

Bu şiiri benden isteyen Ayşe abla

Servisin kıdemlisi Yasin abi

Kafayı taktı okuduğum kitaba

Koridorda görüyorum internleri

Hande abla ve Oğuzhan abi

Yine mpz verilecek

Ardından ivig de gelir mi?

İlk muayenemi yapan

Kübra Cebeci

Her gün odama gelir

Kontrol eder beni

Çok görmedim Ceren ablayı

Yeni tanıdım İnci ablayı

Yine de sevgiyle yazdım

Bu satırları

Şair Ökten’in, duygusunun netliği ve nahifliği şiirlerine de yansıyor. Konuşur gibi, içten ve samimi.

Handan öğretmenime şiirinde:

Resim dersinden

Hiç hoşlanmazdım ama

Siz okula geldikten sonra

Sevmeye başladım galiba

İki gün önceden hazırlıyorum

Boyalarımı, dosyamı

Bir an önce istiyorum

Sabah olmasını

Ben aslında size daha önce şiir yazacaktım

Ama ilham gelmedi kusura bakmayın

Bu şiiri hep saklayın

Okudukça beni hatırlayın.

Şair Şevval Ökten birçok konuya dair şiirlerini sıralamış. Bunların arasında elbette annesini de unutmamış.

Anneme şiirinde:

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmazsın

Akşama kadar hastanede çalışırsın

Eve gelince mutfaktan çıkmazsın

Hiç mi yorulmazsın?

Hep yanımda ol isterim

Senin hakkını nasıl öderim?

Seni çok severim

Her şey için teşekkür ederim

Bıkmazsın yemek yapmaktan

Yorulmazsın iş yapmaktan

Hiç mi sıkılmazsın

Sürekli evi toplamaktan.

Sağlığıyla, doktorlarıyla ve dostlarıyla ilgili olan şiirlerinden sonraki şiirlerini en çok “kitap” başlığıyla yazmış. Bunlardan bazıları: Kitap Fuarını Çok Severim, Kitap Listesi, Kargoya verilmiş kitaplar, Kitabevine Gitmeyi Özledim, Kitap Fuarına Gidememek, Kitap Okumak.

Kitap Fuarına Gidememek şiirinde:

Bu sene gidemedim kitap fuarına

Tam da bu aralar oluyordu ama

Keşke olmasaydı korona

Kaybolurdum fuarda.

…

Sözüm olsun Şevval hocama

İlk kitap fuarında

Hem de bir gün boyunca

Konuk edeceğim standıma

Yolu açık okuyanı çok olsun. Şair Şevval Ökten’in. Bu nahif şairimizin kitabını edinmeniz dileğimle…