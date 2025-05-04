Son Paris derbisi, 1990 yılında Paris Saint-Germain (PSG) ile Racing Paris arasında gerçekleşmişti. O tarihten bu yana PSG, Ligue 1’de başkenti temsil eden tek takım konumundaydı.

Paris FC’nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile PSG’nin mabedi Parc des Princes arasındaki mesafe yalnızca 44 metre. Bu kısa mesafe, Ligue 1’in en yakın deplasmanlarından birine sahne olacak. Başkentteki bu iki takımın karşılaşması, sadece sportif değil aynı zamanda şehir rekabeti açısından da büyük heyecan yaratacak.

Paris derbisinin yeniden sahnelenecek olması, Fransız futbolseverleri ve dünya futbol kamuoyunu şimdiden heyecanlandırırken, Ligue 1'e farklı bir atmosfer katması bekleniyor.