İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sık sık ziyaret ettiği iddia edilen Beşiktaş’taki Le Meridien Otel’in sahibi, Mak-Yol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Çebi’nin, 2 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Bu iddialar, bazı haber siteleri ve X platformundaki paylaşımlarla gündeme geldi.

X üzerinden yayılan iddialara göre, Çebi’nin otelinin, İmamoğlu’nun “çok gizli görüşmeler” için kullandığı bir mekan olduğu söyleniyor. Soruşturmanın, İmamoğlu’nun “suç örgütü yöneticisi” olduğu yönündeki suçlamalarla bağlantılı olduğu ve Çebi’nin bu görüşmelere otel tahsis ederek “suç örgütüne yardım” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu öne sürülüyor. Ayrıca, İmamoğlu’nun kullandığı zırhlı bir Mercedes-Maybach S 600 Guard aracın da soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.

Mak-Yol ve İBB İlişkisi

Adnan Çebi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Mak-Yol İnşaat, İBB’den Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt ve Kadıköy-Kartal metro hatları gibi büyük ihaleler almış bir şirket olarak bilinirken, bu ihaleler Çebi’nin İmamoğlu ile iş ilişkilerinin soruşturma konusu olabileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor. Ancak, ihalelerde usulsüzlük olduğuna dair resmi bir kanıt bulunmuyor.

X platformunda bazı hesaplar, Çebi’nin ifadeye çağrıldığı iddiasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandığını iddia etti. Ancak, bu yalanlama da resmi bir makam tarafından doğrulanmadı. Soruşturmaya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İddialar, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali ve diğer hukuki süreçlerle birlikte, siyasi bir tartışmanın parçası olarak değerlendiriliyor. X’te bazı kullanıcılar, Çebi’nin ifadeye çağrılmasını “adaletin işleyişi” olarak yorumlarken, diğerleri iddiaların “siyasi bir komplo” olduğunu savunuyor.

Adnan Çebi Kimdir?

Adnan Çebi, 1963 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini İngiltere’de Richmond Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına Londra'da Seaquard Shipping Co. Ltd.'de stajyer olarak başladı. 1985 yılında Mak-Yol İnşaat Sanayii Turizm ve Tic. A.Ş.'de çalışmaya başlayan Çebi, burada Finans Müdür Yardımcılığı, İş Geliştirme Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1994 yılından bu yana aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Adnan Çebi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Amerikan, Türk-İngiliz, Avrasya ve Afgan İş Konseylerinin üyesi, Ukrayna İş Konseyi’nin yürütme kurulu üyesidir. Ayrıca Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu'nda görev almakta olup, Asfalt Müteahhitleri Derneği ve İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (INTES) üyesidir. Evli ve bir çocuk babası olan Çebi, iyi derecede İngilizce bilmektedir.