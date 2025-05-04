3 mayıs 2025 tarihinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi İl Gençlik Kolları sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım viral oldu.

Paylaşımda Türk Askerinin elindeki sarı renk çöp torbası dikkat çekti. Görselin üzerinde bulunan yazı ise şu şekilde;

"Temizliğin SIRRI Sarı Torba BAŞÇAVUŞUNUZDAN ISRARLA İSTEYİNİZ"

ÖNDER'E GÖNDERME Mİ YAPILDI?

Siyasi hayatı boyunca görüşlerini net bir dille ifade eden, son dönemlerde Kürt sorununu çözmeye yönelik adımlar atan Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından yapılan bu paylaşım üzerinde bulunan yazı nedeniyle akıllarda soru işareti bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İttifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de son günlerde gündeme getirdiği barış süreci ve silahsızlaştırma mücadelesinde önemli bir rol oynayan Türkiye siyasetininde derin üzüntü duyarak taziye mesajları ilettiği vefatın ardından yapılan paylaşım tepki çekti. Bazı kullanıcılar paylaşım hakkında eleştirilerde bulunsa da bazıları ise bir sakınca görmedi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN CEVAP GECİKMEDİ!

Zafer Partisi Gençlik Kollarının paylaşımının ardından Zafer Partisi'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Zafer Partisi, ciddiyetle yürütülen bir siyasal mücadeleyi, hiçbir kişinin bireysel tutumu ya da ölçüsüz diliyle gölgeletmeyecektir. Siyasette sorumluluk taşımak, sözün de, susmanın da, zamanlamanın da hesabını verebilmek demektir. Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır. "

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.