Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada Türkiye genelinde bahar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftalık hava durumu tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı.

Pazartesi Hangi Bölgelerde Yağmur Bekleniyor?

Pazartesi günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Antalya’nın batı iç kesimleri ve Burdur çevrelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Salı Günü Yağışlı Bölgeler

Salı günü Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Çarşamba Günü Yağış Alanı Genişliyor

Çarşamba günü ise yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe ve Cuma Günleri Yağmur Devam Edecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre, perşembe ve cuma günleri de yurt genelinde yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar Artacak!

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 Büyükşehirde Hava Sıcaklıkları Nasıl?

Ankara Hava Durumu

Başkent Ankara’da pazartesi ve salı günü yağış beklenmezken, çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar pazartesi 21, salı 24, çarşamba ise 26 derece olacak.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı megakentte sıcaklıklar 24 ile 26 derece arasında değişecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir’de parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Kentte sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.