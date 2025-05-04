Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlendi. Festival, kamu kurumları, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve medya kuruluşları dahil 132 paydaşın katılımıyla gerçekleşti.

Gökyüzünde Ay Yıldız ve Anlam Yüklü Şiir

Türk Yıldızları’nın ay yıldız koreografisi sırasında sahnede, Türk bayrağının manevi değerini vurgulayan "Bu Bayrak" adlı şiir seslendirildi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, gökyüzündeki ay yıldız figürü festivale katılan binlerce kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

TEKNOFEST KKTC Unutulmaz Anlarla Tamamlandı

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine olan ilgiyi artırmayı hedefleyen TEKNOFEST KKTC, gençler ve teknoloji tutkunları için ilham verici etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival boyunca yarışmalar, atölyeler, teknolojik gösteriler ve uçuş performansları ilgiyle takip edildi.