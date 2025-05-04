CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından binadan çıkarken, bir kişi tarafından tokatlı bir saldırıya uğradı. Saldırı anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı. Olayın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, saldırıyı gerçekleştiren şahsın hızla yakalanıp gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca, saldırıyla ilgili ayrıntılı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu olay, siyaset dünyasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve saldırganın en kısa sürede adalet önüne çıkarılması için çağrılar yapıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.

SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?

CHP Genel başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışı saldıran kişinin kimliği belli oldu. Saldırganın 2004 yılında cezaevine girdiği ve cinayetten yargılandı ortaya çıktı. İddiaya göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir süre işsiz kalan S.E. sabaha karşı geçirdiği cinnette üç çocuğundan birini yaraladı ikisini ise öldürdü. Katil babanın 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.