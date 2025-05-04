Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Akyurt ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören İncesu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Akyurt’un Büğdüz Mahallesi Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İncesu’nun cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığında dualarla defnedildi.

Törene; gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu’nun vefatı, ilçede derin üzüntü yarattı.