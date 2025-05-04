Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmetin e-Devlet üzerinden devreye alındığını açıkladı. Bu hizmetle birlikte, mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri artık tek bir platform üzerinden kıyaslanabilecek.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin sayısının 42'ye ulaştığını belirtti. Yeni sistemle ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Vatandaşlar, telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilecek. BTK'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, vatandaşlar artık farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri e-Devlet kapısında görüntüleyebilecek" dedi.

Karşılaştırma Kolaylığı Sunuluyor

Yeni hizmetle birlikte, 13 büyük elektronik haberleşme şirketinin sunduğu tarife ve kampanyalar bir arada görüntülenebilecek. Vatandaşlar, mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri arasındaki farkları tek bir platform üzerinden karşılaştırabilecekler. Ayrıca, tarifeler; işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli gibi birçok kriter üzerinden kıyaslanabilecek.

Uraloğlu, vatandaşların bu hizmete "https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma" adresinden ulaşabileceğini belirtti.

Yeni Uygulama Uluslararası Ödüle Aday Gösterildi

Bakan Uraloğlu, yeni sistemin sektördeki rekabeti artıracağına ve tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca erişebileceğine dikkat çekti. "Bu uygulama, işletmecileri daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edecek. Vatandaşlar, zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeyi bulabilecekler" şeklinde konuştu.

Ayrıca, uygulamanın dünya çapında bir başarıya aday olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde 'Bilgiye Erişim' kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi" ifadelerini kullandı.