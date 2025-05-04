Çankaya Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen "19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası" heyecanla başladı. Şenol Güneş Spor Parkı’nda başlayan turnuva, genç sporcuların kıran kırana mücadelesine sahne olacak.

Gençler Şampiyonluk İçin Ter Döküyor

18 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan 8 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada, dört hafta boyunca sürecek mücadele sonunda şampiyon takım belirlenecek. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda gençler, hem spor yapma hem de rekabet ortamında yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Gollü Maçlar Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu lisanslı hakemlerinden ve Çankaya Belediyesi personeli olan Vedat Hoşnam’ın yönettiği karşılaşmalar, bol gollü skorlarla dikkat çekti. Turnuvanın 3 Mayıs’ta oynanan ilk maçlarında; Seyran City, Kars Vakas’ı 4-2 mağlup ederken, MSA Spor ise Su Kent Spor’u 9-2 gibi farklı bir skorla geçti.

Final 18 Mayıs’ta Oynanacak

Turnuvada Küçükesat FC Spor, Çankaya Gücü Spor, Çağdaş Gençlik Spor ve Bilkent Spor gibi takımlar da mücadele ediyor. Bu takımların maç sonuçları, 18 Mayıs'ta oynanacak finalde yer alacak takımları belirleyecek. Turnuvanın yarı final karşılaşmaları ise 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Kazanan Takıma Kupa ve Ödül Verilecek

Final maçı, 18 Mayıs tarihinde Şenol Güneş Spor Parkı’nda gerçekleştirilecek. Şampiyon olan takım, kupa ve maddi ödülle onurlandırılacak. Çankaya Belediyesi, bu tür etkinliklerle gençlerin spora olan ilgisini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi hedefliyor.