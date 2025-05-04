Özellikle önümüzdeki 3 saatlik periyotta etkili olması beklenen yağışların, bölge genelinde sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olabileceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ani gelişebilecek hava olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sivas hava durumunu anlık takip etmek ve meteorolojik gelişmelerden haberdar olmak için resmi kaynakları izlemeyi unutmayın.