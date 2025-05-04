Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla "Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarlarını artırdı. Güncellenen destek paketine ilişkin merak edilen 16 sorunun yanıtı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kampanya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan kampanyayla riskli yapı sahiplerine hibe, kredi ve taşınma yardımı olmak üzere çok yönlü destek sağlanıyor. 2023 yılında hayata geçirilen kampanyadan, yapı stoğu risk taşıyan tüm konut sahipleri yararlanabiliyor.

1 Konut İçin Toplam 1 Milyon 875 Bin TL Destek

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı sunuluyor. Bu destekle toplam 1 milyon 875 bin TL finansman sağlanan hak sahipleri, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Birden fazla konutu olan hak sahipleri için ise her bir konut başına 1 milyon 750 bin TL kredi desteği veriliyor. Kredinin geri ödemesi, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıla yayılarak yapılabiliyor. İlk yıl faiz uygulanmıyor.

TOKİ ve Emlak Konut GYO Büyük Dönüşümlerde Devrede

Bina bazlı dönüşüm dışında, site ve ada gibi büyük alanlarda yapılacak projelerde TOKİ ve Emlak Konut GYO da sürece dahil oluyor. Bu tür dönüşümlerde hak sahiplerine 875 bin TL hibe desteği sunuluyor. İnşaat maliyetinden düşülen bu tutarın ardından kalan borç uzun vadeli ve uygun şartlarla ödenebiliyor. İş yerleri içinse 437 bin 500 TL hibe ve aynı tutarda kredi desteği sağlanıyor.

İstanbul'da 62 Bin Konut Dönüşüm Sürecinde

Bakanlık verilerine göre, İstanbul'da şu an 21 bin bağımsız bölümün inşaatı devam ederken, 41 bin konut için de proje geliştirme aşaması sürüyor. 2012 yılından bu yana İstanbul'da yaklaşık 923 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü. Halen 209 bin bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında En Çok Merak Edilen 16 Soru:

1. Kimler kampanyadan yararlanabilir? İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapıların malikleri kampanyadan faydalanabiliyor.

2. Proje için hangi şartlar gerekiyor? Yeni yapının büyüklüğü, eski yapının 1,5 katını aşmamalı (otopark ve sığınak hariç).

3. Yapının riskli olup olmadığı nasıl belirlenir? Lisanslı kuruluşlarca alınan karot örnekleriyle yapı risk analizi yapılır.

4. Başvuru süreci nasıl işliyor? e-Devlet üzerinden başvuru yapılmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi, ilçe belediyesine başvurarak süreci başlatıyor.

5. TOKİ ve Emlak Konut hangi durumlarda destek veriyor? Alan/ada bazlı dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde TOKİ ve Emlak Konut devreye giriyor.

6. Alan bazlı dönüşümde hangi destekler sunuluyor? 875 bin TL hibe ve TOKİ/Emlak Konut aracılığıyla inşaat desteği veriliyor.

7. Alan bazlı dönüşümde ödeme planı nasıl? Hibe maliyetten düşülüyor, kalan borç uzun vadeli taksitlerle ödeniyor.

8. Bina bazlı dönüşümde sağlanan destek ne kadar? Bir konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi. Bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve aynı miktarda kredi.

9. Aynı kişinin diğer konutları için de destek veriliyor mu? İlk konut için destek sağlandıktan sonra, diğer konutlar için 1 milyon 750 bin TL kredi veriliyor.

10. Ödemeler kime yapılıyor? Destek ödemeleri, hak sahibi adına doğrudan yüklenici firmaya aktarılıyor.

11. Ödeme süreci nasıl ilerliyor? İş başlangıcında yüzde 30, taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanma izninde yüzde 10 ödeme yapılıyor.

12. Taşınma yardımı ne kadar? Taşınma yardımı olarak tek seferde 125 bin TL ödeniyor.

13. Kiracılar taşınma desteğinden yararlanabilir mi? Evde kiracı varsa taşınma yardımı kiracıya, yoksa ev sahibine ödeniyor.

14. Otopark ve sığınak yapıldığında hak kaybı olur mu? Hayır, bu alanlar inşaat alanı hesaplamasına dahil edilmiyor.

15. Kredi geri ödemeleri ne zaman başlıyor? Yapı ruhsatından iki yıl sonra başlıyor. İlk yıl faizsiz, sonraki yıllarda TÜFE'nin yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

16. Kredi için gelir şartı aranıyor mu? Hayır, kredi verilmesinde gelir ya da kredi notu değerlendirmesi yapılmıyor.